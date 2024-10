Stasera assemblea del rione Madonnina. Santa Teresa

Oggi prima assemblea nei rioni. Stasera, l’appuntamento è alle 20.30, nel salone della parrocchia di Santa Maria Goretti del centro del popoloso quartiere Madonnina Santa Teresa (nella foto la presidente Cristina Delorenzi). All’ordine del giorno c’è la presentazione del progetto della nuova pista ciclabile in via Monte Cervino, per garantire maggiore sicurezza ai residenti che utilizzano la bicicletta. Poi si parlerà degli interventi alla viabilità e della sosta nell’area attorno alla zona più urbanizzata del quartiere.