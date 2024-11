Stasera il black friday di San Mauro Pascoli tra sconti e musica

Oggi a San Mauro Pascoli tutti i commercianti del centro storico saranno aperti in orario serale con un extra sconto sui loro prodotti, dalle 19 alle 21. San Mauro Pascoli si prepara al Natale con una serata nel centro storico, dove oltre ai negozi aperti, ci sarà il salotto dello shopping con aperitivo, musica e vin brulè. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale che darà inizio al programma degli eventi, con l’accensione delle luminarie alle 18.30. Il "Black friday storico" non è solo un momento di occasioni imperdibili per i consumatori, ma rappresenta l’impegno dei commercianti riuniti nell’associazione Made in San Mauro Pascoli per promuovere il centro storico e il piacere di ritrovarsi nel centro del paese pascoliano. L’incasso della serata sarà devoluto allo sportello Alba e Voce Amaranto per il progetto Red Friday. Oltre ai negozi aperti ci sarà la partecipazione di Roxy vocalist nel salotto dello shopping sammaurese, insieme al violino di Lucia Solferino per un duo tutto al femminile. Musica pop, rock, dance, svago, diletto e intrattenimento. Per ulteriori informazioni, contattare: associazione Made in San Mauro Pascoli email: madeinsanmauropascoli@gmail.com