Stasera l’incontro col dottor Guccione

Stasera alle 21 nella Biblioteca Ceccarelli di Gatteo lo psicologo e psicoterapeuta Marco Guccione tratterà il delicato tema della depressione perinatale. Tradizionalmente sia il concepimento sia la nascita sono percepiti come eventi di profonda gioia, ma dall’inizio della gravidanza al momento del parto non sono rari i disturbi d’ansia, depressivi, della relazione madre-bambino, che, se non adeguatamente e tempestivamente trattati, possono dare origine a una moltitudine di rischi. Ingresso libero. Info: biblioteca 0541 932377, Urp 0541 935521.