Stasera omaggio agli Skiantos al cinema Eliseo

Il suo nome era Freak Antoni, ed è stato forse il più mirabile punk della nostra canzone, frontman degli Skiantos, oltre che il creatore del rock demenziale e a lui e alla sua band sarà dedicata la serata della rassegna di cinema e musica ’Across The Movies’ di questa sera, realizzata da Monogawa e Panda Comix, nella cornice del multisala cinema Eliseo di Cesena con un lungo omaggio che avrà come fulcro la proiezione alle 21 del film ’Freak e i suoi Fratelli’ ma che vedrà anche ospite d’eccezione ad esibirsi dal vivo un altro fondatore degli Skiantos, Dandy Bestia e in più ospite in sala ci sarà anche il regista del film Roberto Quagliano. Il foyer d’ingresso del cinema Eliseo prenderà vita già dalle 19,30 con un aperitivo a buffet allestito dal Cinecaffè e in contemporanea la possibilità di ascoltare Across The Radio, la trasmissione radiofonica realizzata in diretta dal cinema e condotta dai ragazzi di Uniradio Cesena. Un album sonoro di ricordi e novità, un anteprima alla proiezione del film con brevi notizie ed aneddoti, interviste ai presenti e agli ospiti che intervengono nella serata. Ingresso 8 euro.