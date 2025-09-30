Stasera si riunisce il consiglio comunale

Il consiglio comunale di Savignano è convocato per questa sera alle 20.30. All’ordine del giorno 16 argomenti fra i quali la surroga della consigliera Valentina Clementi e la nomina del nuovo vicepresidente del consiglio comunale a seguito delle sue dimissioni; le variazioni del bilancio di previsione 2025/2027; approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024; l’approvazione delle modifiche al Documento Unico di Programmazione 2025/2027; la mozione ’Incremento organico Polizia Locale’ del consigliere di minoranza Lorenzo Sarti; interrogazione sulla messa in sicurezza e miglioramento della viabilità in via Sogliano con particolare riferimento all’orario di ingresso e uscita degli alunni dalla scuola Ilario Fioravanti relatore Andrea Palermo; interrogazione sull’assenza dei campi da tennis al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone, relatrice Chiara Magnani; interrogazione sulla sicurezza stradale e incidentalità nel tratto di via Sogliano in corrispondenza dell’incrocio con via Selbelle III, relatore Andrea Palermo; interrogazione sulla situazione dei lavori per la realizzazione della piscina scoperta in piazzale Fausto Coppi a seguito del rinvenimento reperti archeologici di epoca romana relatore Lorenzo Sarti; interrogazione sulla messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla via Emilia di fronte al mobilificio D’altri e condizioni del marciapiede sulla via Emilia nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale di fronte all’attività Scarpellini e il controviale in corrispondenza del Colorado Dream.

e. p.