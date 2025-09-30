Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Cesena
CronacaStasera si riunisce il consiglio comunale
30 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Stasera si riunisce il consiglio comunale

Il consiglio comunale di Savignano è convocato per questa sera alle 20.30. All’ordine del giorno 16 argomenti fra i quali la surroga della consigliera Valentina Clementi e la nomina del nuovo vicepresidente del consiglio comunale a seguito delle sue dimissioni; le variazioni del bilancio di previsione 2025/2027; approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024; l’approvazione delle modifiche al Documento Unico di Programmazione 2025/2027; la mozione ’Incremento organico Polizia Locale’ del consigliere di minoranza Lorenzo Sarti; interrogazione sulla messa in sicurezza e miglioramento della viabilità in via Sogliano con particolare riferimento all’orario di ingresso e uscita degli alunni dalla scuola Ilario Fioravanti relatore Andrea Palermo; interrogazione sull’assenza dei campi da tennis al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone, relatrice Chiara Magnani; interrogazione sulla sicurezza stradale e incidentalità nel tratto di via Sogliano in corrispondenza dell’incrocio con via Selbelle III, relatore Andrea Palermo; interrogazione sulla situazione dei lavori per la realizzazione della piscina scoperta in piazzale Fausto Coppi a seguito del rinvenimento reperti archeologici di epoca romana relatore Lorenzo Sarti; interrogazione sulla messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla via Emilia di fronte al mobilificio D’altri e condizioni del marciapiede sulla via Emilia nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale di fronte all’attività Scarpellini e il controviale in corrispondenza del Colorado Dream.

e. p.

