Statale 71, lavori in acrobazia: reti metalliche per impedire la caduta di massi sulla strada

Cesena, 22 febbraio 2024 – La struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo a pochi mesi dalla prima visita è tornata a Sarsina martedì scorso per fare il punto della situazione sulle opere strategiche che riguardano il territorio plautino.

Sindaco Enrico Cangini, perché questa seconda visita?

"Ci si è concentrati sulle opere di ripristino della viabilità già effettuate nel territorio comunale che superano abbondantemente i cinque milioni di euro e che stanno proseguendo con i 2,3 milioni già assegnati dal generale Figliuolo all’amministrazione comunale di Sarsina".

Cosa è stato fatto finora?

"E’ evidente che un significativo risultato sia stata la riapertura parziale a opera di Anas della statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, che ha visto un importante sforzo da parte di tutti gli attori in gioco".

Ho fatto un sopralluogo, mi sembra che sia stato fatto un gran lavoro...

"Le ditte appaltatrici stanno continuando a lavorare incessantemente per riaprire totalmente l’importante arteria, chiusa dal 16 maggio, entro aprile, in tempo utile per il passaggio storico del Tour de France che percorrerà la statale 71 da San Piero in Bagno sino a Mercato Saraceno tra quattro mesi, sabato 29 giugno".

Com’è andata la visita di martedì scorso?

"Bene, gli uomini della struttura commissariale hanno potuto cnstatare i risultati già ottenuti sin qui sulla viabilità statale, provinciale e comunale e li hannom apprezzati. In particolare, è stata effettuata una visita sulla statale 71 dove erano in corso le attività di installazione di reti paramassi a opera della società Dallapè Costruzioni di Trento per migliorare la sicurezza stradale. Un lavoro in acrobazia che fa venire i brividi".

E sul fronte della viabilità di competenza dell’amministrazione comunale?

"Sono stati analizzati gli interventi urgenti che l’amministrazione comunale sta progettando per iniziare i lavori la prossima primavera. È stata anche l’occasione per prendere i contatti con Sogesid, società di ingegneria controllata del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che si occuperà di progettare e appaltare le opere di ricostruzione più complesse".

Sogesid interverrà anche a Sarsina e negli altri comuni della Valle del Savio?

"Sì, il contributo di Sogesid sarà particolarmente prezioso soprattutto per i comuni piccoli come Sarsina che beneficeranno del supporto della società di ingegneristica in tutte le fasi: dalla progettazione delle opere all’appalto e alla realizzazione".

Un bell’aiuto...

"Sì, da soli non sapremmo come fare, non abbiamo né le forze né le competenze necessarie per lavori di questa portata. Per questo ringrazio sinceramente il generale Figliuolo, il tenente colonnello Vincenzo Martella e tutta la struttura commissariale per l’attenzione e concretezza con cui si prendono carico dei problemi e rispondono prontamente alle chiamate del territorio. Le opere di consolidamento stanno procedendo rapidamente con dei concreti passi in avanti. Per noi è fondamentale il supporto di Sogesid che per tramite della struttura commissariale, in maniera sussidiaria, interviene in aiuto dei comuni più piccoli".