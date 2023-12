Statale 71 sotto i ferri, lavori per 4 milioni nel 2024

Proseguono i lavori per ripristinare la viabilità ordinaria lungo la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”. Infatti a seguito dell’alluvione che ha interessato l’Emilia-Romagna nel mese di maggio, sono stati finanziati ed avviati una serie di interventi con priorità al tratto tra il km 227 ed il km 232,600 nell’area sarsinate. Sono già state progettate e realizzate opere di messa in sicurezza dei versanti per un 1,2 milioni di euro mentre sono in corso di esecuzione lavori per un importo di 4 milioni di euro che prevedono la ricostruzione di un muro tra il km 229,050 ed il km 229,100 e la realizzazione di opere di contenimento (paratie) tra il km 228,780 ed il km 228,820 e tra il km 228,860 ed il km 228,890.

La realizzazione di queste opere è prevista entro i primi mesi del 2024. È stato possibile anche valutare una configurazione di cantiere, che consentirà, nella prima metà di gennaio, in orari diurni, il transito dei mezzi di soccorso e ai residenti lungo la SS71.

Intanto la galleria di valico va ancora sotto i ferri. Anas ha infatti programmato la nuova fase di interventi di manutenzione, utili a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici della galleria ’Montecoronaro’, che si sviluppa per oltre 900 metri a Verghereto e che segna il punto più alto (quota 800 metri slm) della superstrada Orte-Ravenna. Da lunedì a oggi, in direzione Roma, sarà attivo dalle 9 alle 18 il restringimento di carreggiata dal km.166 al km.165. Dalle 22 di domani alle 6 del mattino successivo, in direzione Ravenna, sarà interdetto al traffico il tratto incluso tra lo svincolo di Canili e di Verghereto, con deviazione del traffico sulla provinciale SP137. Al contempo, sarà chiusa al traffico, sempre per chi viaggia in direzione Ravenna, la rampa di ingresso dello svincolo di Canili (km.163).

gi. mo.