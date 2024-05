Stati generali del clima. Associazioni a confronto per tre giorni: "Ecco le nostre proposte"

Non è per caso che il collettivo "Ci sarà un bel clima", 50 sigle impegnate sui temi ambientali e della transizione ecologica, ha scelto Cesena per fare il punto sugli "Stati generali dell’azione per il clima" in programma oggi, domani e dopodomani. "A un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e la Toscana - spiega la torinese Clara Pogliani, 35enne animatrice del collettivo - abbiamo scelto di incontrarci in una delle città simbolo delle conseguenze degli eventi estremi sulle comunità. Da Cesena vogliamo rilanciare il nostro percorso, dialogando con chi ha visto la propria vita cambiare a causa della crisi climatica".

Le tre giornate saranno ospiti degli spazi pubblici del Convento dei Cappuccini e coinvolgeranno gli animatori delle varie associazioni nazionali e locali che tutte insieme hanno elaborato un documento programmatico rivolto alla politica. La base di tale programma è stata messa a punto in una prima assemblea che si è svolta il Val d’Ossola a settembre 2023 insieme ai maggiori esperti italiani di tutte le variegate discipline scientifiche connesse alla crisi climatica, sociale e ambientale.

"Suddivisi in 6 gruppi tematici - spiega ancora Clara Pogliani - attiviste e attivisti hanno elaborato delle proposte, in seguito discusse con tutti i partecipanti, per arrivare infine ad un documento condiviso dal forte carattere politico, contenente idee e proposte cruciali per affrontare la transizione". Su cosa si sono orientati i gruppi tematici? "Energia - elenca Clara Pogliani - mobilità, risorse naturali e territorio, educazione e formazione, giustizia sociale e modelli economici, sistemi agroalimentari". Un esempio: "Prendiamo la mobilità. Le proposte riguardano l’attuazione delle città a 30 km orari, da spendere sia a livello locale che nazionale, mentre un’altra proposta riguarda la riattivazione delle linee ferroviarie dismesse come collegamento per le zone d’Italia che ne sono carenti. E in questo caso la portata è nazionale. Abbiamo elaborato in totale una trentina di proposte sulle quali abbiamo già dialogato con una serie di attori prevalentemente nazionali. Come attuare questa parte del programma lo decideremo in questi tre giorni a Cesena".

E ci sarà anche una sessione, aperta al pubblico, con le associazioni locali e i cesenati interessati al tema (prenotazione all’indirizzo unastradapernuvoleto@gmail.com) che si svolgerà sabato 11 alle 19, presso lo Spazio Cesuola a Ponteabbadesse con la presenza dell’assessora Francesca Lucchi.

Ha collaborato attivamente alla tre giorni l’associazione "Una strada per Nuvoleto", la libera associazioni di cittadini della piccola frazione di Mercato Saraceno devastata dalle frane e isolata dal resto del paese. Per ricostruire la strada, che avendo carattere vicinale non rientra tra quelle che verranno ricostruite interamente coi fondi pubblici, gli abitanti hanno avviato una sottoscrizione con l’obiettivo di totalizzare almeno 100 mila euro.

Elide Giordani