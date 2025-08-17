"Stati generali per rilanciare il centro storico"

"Promuovere al più presto gli Stati generali del centro storico". Lo chiede il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani. "Negli ultimi mesi – afferma – si è intensificato il dibattito delle forze economiche, sociali, imprenditoriali e politiche sullo stato dell’area antica di Cesena e sulle necessità di rilanciarla. Il contrasto alla desertificazione commerciale, con alcuni ex negozi addirittura trasformatisi in garage a ridosso della sede comunale; gli interventi di rigenerazione di aree consegnate al degrado, la questione sicurezza, il sostegno alle nuove imprese e alla continuità aziendale e al ricambio generazionale; il rafforzamento di una rete distributiva che comprende negozi, attività artigianali e del terziario; l’auspicato rientro in centro di attività professionali; una adeguata politica della mobilità che favorisca e non ostacoli l’accesso in centro a tutte le forme di spostamento, partendo dalle esigenze dei più deboli e dell’utenza anziana; il piano della sosta da rafforzare e aggiornare in una logica includente; gli istituti culturali da rivitalizzare e da aprire, laddove, come avviene per alcuni musei, sono chiusi; l’ottimizzazione dell’offerta della Rocca Malatestiana e del suo parco; le aree verdi del centro da rinvigorire. L’elenco potrebbe proseguire".

"Confcommercio – prosegue Patrignani – è impegnata con l’amministrazione comunale nel progetto hub urbano del centro e di altre zone della città che può intercettare risorse regionali utili alla rigenerazione. La materia, come si vede, è molto ampia e merita di convergere in un luogo importante del dibattito aperto a tutti coloro hanno proposte e sollecitazioni da avanzare per rivedere e migliorare la politica di sostegno al centro storico. Gli Stati Generali sarebbero una opportunità di confronto. Tutti vogliamo remare per il bene del centro storico, ma dobbiamo individuare le azioni migliori".