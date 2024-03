Stato d’agitazione al Nuovo Roverella

Acque agitate al Cra Nuovo Roverella. "Le organizzazioni sindacali FP CGIL-CISL FP-UIL FPL, su mandato dell’assemblea dei lavoratori convocata d’urgenza a seguito dell’intenzione da parte dell’azienda di procedere ad taglio delle ore di assistenza all’utenza, richiamando motivazioni di bilancio, nonostante un aumento delle retta appena deliberato dalla Regione, hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori per contrastare una linea che rischia di non avere più al centro la cura della persona, con pesanti ricadute sulla qualità del lavoro e dei servizi resi all’utenza fragile. Chiediamo ai soci di ASP Cesena-Valle Savio, con particolare riguardo al sindaco del Comune di Cesena, di intervenire in difesa della qualità dei servizi pubblici nell’interessi dell’utenza e di un lavoro di qualità, cercando di farsi parte in causa per risolvere questa crisi. Utenza e lavoratori rischiano di vedere compromessi qualità del servizio e carichi di lavoro sempre più impattanti con rischi anche sulla salute e sicurezza, aggravate in maniera preoccupante dal fatto che il taglio sembra si voglia attuare nelle ore di servizio notturno, riducendo gli OSS a tre operatori su quattro nuclei, quindi meno di un OSS a reparto a cui si aggiunge solo una figura di infermiere in tutta la struttura. Alle problematiche si aggiunge quella di una gestione della turnazione da parte dell’azienda che sta provocando l’impossibilità per diversi operatori di svolgere le ore previste dai loro contratti".