Statua di Gesù in catene. Il rimedio contro i furti

Una catena intorno alla statua di Gesù bambino. E’ a questo che siamo arrivati – e non da quest’anno – per scongiurare furti e atti di vandalismo intorno alla rappresentazione della Natività curata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena e allestita in piazza Giovanni Paolo II, di fronte al duomo. La statua raffigurante Gesù è stata collocata, come da tradizione, la sera del 24 dicembre. E, come da tradizione, è stata ancorata alla mangiatoia con trapano, viti e catene, poi pietosamente coperte da un tessuto pensato per oscurare agli occhi dei passanti il risultato. Un intervento reso necessario dagli eventi e che ormai da diversi anni, viene riproposto con scrupolosa regolarità. Perché evidentemente non ci sono altri modi per evitare raid. Il passato lo insegna, con la sua lunga lista di trascorsi decisamente poco edificanti. Tra tutti spiccano i ripetuti furti delle statue di Gesù bambino (in certi casi ritrovate, in diversi altri scomparse), ma non possono passare in secondo piano le bravate che portarono nel 2011 a decapitare la statua di San Giuseppe, danneggiando anche gli animali raffigurati nella stalla. E che dire dalla volta, più recente, in cui la statua di Maria venne ritrovata abbandonata a non molta distanza dalla piazza? Gli episodi sono tanti, si perpetrano da oltre 10 anni e sono tristi. Dunque eccoci ancora alle catene intorno a Gesù, sconfortante segnale dei tempi che corrono. Un insulto alla fede? Magari sì, ma molto prima di questo, un deprezzamento del modo in cui si intende far discutere. Ragazzate? Goliardia? Ai tempi di ‘Amici Miei’ magari si mollavano schiaffi ai passeggeri in partenza alla stazione ferroviaria, ma le statue di Cristo restavano dov’erano. E certamente ci si divertiva di più.

l.r.