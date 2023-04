Statua in dono alla città Il quartiere si mobilita "Il nostro San Pietro per dare speranza"

Un prezioso dono di comunità pronto ad abbellire e a dare lustro alla città. Nel quartiere Fiorenzuola diversi residenti e parrocchiani di San Pietro, capitanati da una signora anziana che si è occupata in prima persona di raccogliere i contributi di vicini e benefattori, hanno infatti omaggiato il rione di una scultura. L’opera, che andrà a decorare la rotonda che si trova lungo la via Emilia, in corrispondenza della via Andrea Costa, a pochi passi dallo stadio, raffigura San Pietro, la figura sacra a cui è intitolata la stessa rotonda e la vicina chiesa, ed è realizzata dall’architetto e scultore Alessandro Savelli. "Abbiamo deciso di realizzare la scultura per dare lustro alla rotonda - racconta la promotrice dell’iniziativa, residente nella zona - e per dare speranza a tutti coloro che passano o si trovano nel traffico. Io e la mia famiglia ci siamo impegnati per raccogliere i contributi da vicini, privati cittadini e aziende del territorio".

Il mistero della sagoma, al momento coperta, che ha sollevato la curiosità di residenti e passanti si appresta ad essere svelato. Domani pomeriggio alle 15.30, salvo rinvii causa maltempo, è infatti prevista l’inaugurazione dell’opera alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, del parroco di San Pietro Walter Amaducci, dell’architetto Savelli e di tutti coloro che hanno collaborato e contribuito. Un lavoro di squadra e di generosità che chiama in causa tutta la città. "La statua di San Pietro è alta circa tre metri - spiega Alessandro Savelli -, è realizzata in acciaio corten con alcuni elementi in ottone, tra cui l’aureola e le chiavi. I miei lavori sono provocazioni su cui occorre soffermare lo sguardo. Siamo partiti con un budget ridotto, ma purtroppo i costi sono stati ben più elevati per cui chi vuole può offrire il proprio contributo".

Cristina Gennari