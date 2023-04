Stazione, aggredito un taxista "Sospenderemo il servizio notturno"

Il tema della sicurezza nella zona della stazione ferroviaria è ormai da tempo una questione di attualità per tutti coloro che in quell’area ci gravitano anche per lavoro, come per esempio gli operatori di Co.ta.ce, la Cooperativa Taxi Cesena, che all’indomani dell’ennesimo episodio di violenza che ha coinvolti i suoi soci sta valutando di sospendere il servizio notturno in zona. "Siamo in 15 – è il racconto dei diretti interessati - e tra noi in tanti sono ormai esasperati dalla situazione, che nella notte tra sabato e domenica ha conosciuto una nuova, spiacevolissima, pagina. Nel piazzale antistante la stazione ferroviaria infatti, dove si trova la nostra sede, è iniziato un violento alterco tra due persone, che sono velocemente passate all’uso delle mani. Un collega, che si trovava da solo all’interno dello stabile si è affacciato ed è immediatamente stato coinvolto nella zuffa, coi due che con la forza sono riusciti a introdursi all’intero della nostra centrale, danneggiando un monitor, una porta e un vetro e colpendo in più anche il nostro collega, che è stato ferito al volto, fortunatamente in maniera non grave".

Non si tratta di un caso isolato, ma dell’ultimo di una lunga lista alla quale i tassisti cesenati sono stanchi di dover aggiungere appendici. "Durante le ore notturne ovviamente le richieste non sono molte e così molto spesso che è in stazione finisce col trovarsi solo, in un contesto per niente invitante. Per questo stiamo valutando in queste ore di sospendere il servizio notturno col presidio fisso a due passi dai binari ferroviari. L’ipotesi è quella di aspettare l’arrivo dell’ultimo treno della giornata e poi chiudere l’ufficio, dislocando poi un’auto reperibile in un’altra zona della città, magari in centro storico, da dove possiamo comunque muoverci in velocità". Il tema della prossima riqualificazione dell’area è noto, ma chi lavora in zona guarda anche ad altro: "L’abbellimento di questi spazi è certamente una bella notizia, che però da solo non può risolvere il problema. Questa fetta di città merita attenzione. Attenzione costante per risolvere una volta per tutte il problema della sicurezza. Abbiamo avuto incontri nei quali abbiamo espresso il nostro punto di vista: rispettiamo le posizioni di tutti, ma chiediamo che anche le nostre richieste vengano prese in considerazione". Perché andare la lavoro non può significare dover mettere in conto di correre rischi per la propria incolumità.

Luca Ravaglia