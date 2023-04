"Stazione e ’Cubo’, la giunta Lattuca non ha fatto nulla"

"Subito iniziative per scongiurare che il posteggio taxi in stazione sia spostato per motivi di sicurezza. Il nulla di fatto della Giunta Lattuca per evitare nuovi episodi di degrado e violenza nell’area stazione sta dando i risultati negativi che avevamo ampiamente previsto. Due sono gli episodi accaduti in rapida successione, in pochi giorni, che dimostrano come la Giunta Lattuca annunci provvedimenti senza poi preoccuparsi di metterli in pratica. Si tratta di una nuova aggressione a un taxista in stazione e, notizia di lunedì, che le saracinesche funzionali a isolare il ‘Cubo’ dal sottostante parcheggio non sarebbero state ripristinate, mentre il parcheggio sarebbe utilizzato, in barba a ogni dichiarazione della Giunta, come covo di fortuna da qualche poco raccomandabile frequentatore dell’area stazione".

Così in una nota il consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi, che ha presentato un’interrogazione. "Degrado e incuria sono tuttora padroni dell’intera area dove sono ubicati istituti scolastici e la stazione che dovrebbe essere il biglietto da visita della città. Inutile che il sindaco Enzo Lattuca rimandi la ricetta anti-degrado a quando l’area stazione sarà riqualificata: la città non può aspettare anni per vederla sanificata. E mi chiedo anche quale seguito abbiano avuto le ripetute rassicurazioni dell’amministrazione di potenziare la sicurezza in questa zona, per non parlare dell’adozione delle costose ed evidentemente inutili politiche sociali per presidiarla. Ricordo in particolare alcune dichiarazioni alla stampa rilasciate nel dicembre 2022 dal sindaco Enzo Lattuca riguardanti l’installazione di cancelli a cui sarebbe dovuta seguire la programmazione dei nuovi orari di accesso ai garage e alla corte interna del ‘Cubo’. Sono state sostituite le cancellate esistenti, secondo quanto annunciato, con modelli nuovi e conformi alle normative antincendio? E’ quanto chiedo, fra le altre domande, nell’ennesima interrogazione sul problema della sicurezza e del degrado in quest’area strategica della città, dove sollecito anche l’installazione di telecamere nel parcheggio taxi. Credo che la Giunta Lattuca non possa più permettersi risposte ambigue e rassicurazioni irrealistiche. In quattro anni di concreto non ha fatto nulla".