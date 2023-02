Stazione ed edifici scolastici, l’opposizione attacca

In gennaio il gruppo consiliare ’Sicuramente Gambettola’ ha presentato alcuni interrogativi in Consiglio comunale. Dice il consigliere Emiliano Paesani: "Quali sono le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e come si giustifica lo stato di degrado in cui versa la stazione ferroviaria? Ho effettuato un sopralluogo ed ho appurato che la situazione è degradata e pericolosa. Ci sono aree nelle quali sono stati ammassati laterizi e rifiuti, alcune lastre di marmo delle scale sono divelte o precarie, ci sono cavi elettrici che non paiono in condizioni di sicurezza e in area accessibile a chiunque. Ho anche rilevato la presenza di un cantiere che ha come oggetto la "sostituzione ascensori" per l’uso a disabili con i lavori che paiono fermi da tempo. Vogliamo sapere se il sindaco e la sua maggioranza sono a conoscenza della situazione e quali provvedimenti intendano prendere. E’ un’area frequentata anche da studenti e non è sicura".

L’altra interrogazione riguarda gli edifici scolastici: "In che condizioni versano le nostre scuole? La Giunta ha perso tante opportunità di finanziamenti tramite il Pnrr, come quello della nuova Scuola secondaria. I bambini che la frequentano pranzano in un seminterrato dell’adiacente edificio religioso. Attendiamo risposte immediate. Si convochi presto il Consiglio Comunale".