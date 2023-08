Stazione, il ’pugno’ di Ferrini "Siamo in battaglia e la vinceremo"

di Luca Ravaglia

Assessore alla sicurezza Luca Ferrini, dopo l’aggressione che si è verificata domenica mattina nella zona del Caffè Capolinea e per le quali le indagini volte ad accertare responsabilità sono in corso, le richieste di auto di residenti e operatori commerciali si moltiplicano. Cosa risponde la politica?

"Dicendo prima di tutto che siamo consapevoli del quadro attuale. Nessuno smentisce o ridimensiona. Ma serve pragmatismo, partendo da una consapevolezza: la questione deve essere ‘attaccata’ sotto diversi punti di vista".

Il centrodestra chiede il presidio fisso delle forze dell’ordine. Idea che piace anche a chi frequenta l’area quotidianamente.

"Dico subito che non è quello il punto e rilancio, argomentando. Non è che siccome lo dice l’opposizione, io devo contestare, a prescindere. E’ un approccio che non mi appartiene. Vado sul merito. A Milano, la stazione è uno dei nervi più scoperti in termini di criminalità. E’ presidiata costantemente dall’esercito, ma questo non ha certo risolto la questione. Parlando di una realtà molto più simile alla nostra: a Forlì la zona più spesso teatro di episodi legati alla violenza è a due passi dalla compagnia dei carabinieri. Pure a Cesena carabinieri e polizia locale hanno le loro centrali operative dietro l’angolo. Potrebbero andare a piedi, ogni giorno, in qualsiasi momento. E in effetti lo fanno".

Dunque?

"L’area della quale parliamo è molto vasta, perché comprende la zona stazione, il suo retro, gli spazi vicini al ‘Cubo’ e oltre. Un posto fisso non garantirebbe la copertura su tutto".

A proposito di posti fissi, in stazione a Cesena non c’è quello della Polfer.

"Speriamo che le cose cambino in fretta. E’ una partita che dipende dalle istituzioni nazionali e da Ferrovie. Non da noi, anche se…".

Anche se?

"Se Cesena fosse co-capoluogo molte cose potrebbero cambiare. Anche in quell’ottica e dal punto di vista dell’organico delle forze dell’ordine. Non pensiamo certo ad avere una questura, ma il potenziamento degli uomini sarebbe scontato. Oggi invece davvero non ci sono risorse, né da parte nostra, né tra polizia e carabinieri per mandare in strada personale aggiuntivo. E’ un dato di fatto. Sgombro il campo dalle polemiche: che il centrodestra sostenga questa battaglia, non ci rimette nessuno, ci sarebbero solo vantaggi". Nel frattempo l’amministrazione comunale rivendica il progetto di restyling dell’area.

"E’ un punto di svolta, cruciale per cambiare le frequentazioni. Siamo consapevoli delle difficoltà, siamo ‘in battaglia’ e vogliamo vincere".

Intanto sono arrivati i murales, il centro aggregativo… Palliativi?

"Niente affatto. Il centro di ascolto ci ha permesso di recuperare studenti che si stavano allontanando dalla strada maestra e aiuta anche chi si trova a un bivio e grazie alla professionalità di chi opera in quella struttura, ha trovato risposte giuste. Certo, non è la soluzione a tutti i mali, la criminalità più radicata c’è ancora, ma la violenza e il degrado non si combattono solo col pugno di ferro. Se non ti fermi ad ascoltare il disagio e le motivazioni che ci stanno alla base, non risolverai mai niente".