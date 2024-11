Stazione unica appaltante. In tre anni 74 gare per 98 milioni di euro

Quello che succede tra l’approvazione di un progetto da parte della giunta e il collocamento delle transenne del cantiere che porterà alla sua realizzazione (o all’avvio della fornitura di un servizio), gravita tra le scrivanie della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Il tempo standard per passare dagli intenti ai fatti è di circa 4 mesi, secondo un iter padroneggiato da un gruppo di lavoro diretto da Fabiano Michelini, arrivato in città nel 2022 e con alle spalle trascorsi di incarichi analoghi in altre zone d’Italia, compresa la Modena del post terremoto. In questo lasso di tempo, complici anche i corposi investimenti resi possibili dal Pnrr, senza contare purtroppo gli interventi legati all’alluvione, il lavoro è cresciuto esponenzialmente, passando da 21 gare aggiudicate per l’intero territorio (Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) e corrispondente a un importo di 20 milioni di euro, alle 33 gare per 55 milioni di euro del 2023. In relazione al 2024 invece a oggi si registrano 20 gare complessive, pari a 23 milioni di euro. Dunque il ‘bilancio’ del triennio parla di 74 gare pubbliche (di cui 23 relative a servizi) per un totale di 98 milioni di euro investiti.

"Questo – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – è il settore col quale io e la giunta abbiamo meno contatti. E’ giusto così, per questioni di opportunità, trasparenza e garanzia di piena libertà di azione. Abbiamo voluto investire fortemente sulla specializzazione e la competenza del personale, convinti che questo aspetto sia dirimente, in particolare in un ambito delicato come quello degli appalti. E su questo aspetto arriviamo a uno dei punti dei quali siamo maggiormente soddisfatti: anno dopo anno abbiamo ormai raggiunto la quasi totalità di assegnazioni che avvengono sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che nel 2024 ha rappresentato il 93% del totale, lasciando dunque all’opzione del massimo ribasso un valore residuale. Questo significa che il nostro intento non è quello di spendere il meno possibile, ma di garantire la migliore qualità alla comunità".

Restando al 2024, il 94% delle assegnazioni ha riguardato aziende emiliano romagnole. "I bandi ovviamente non possono prevedere vantaggi per qualcuno a discapito di altri e dunque privilegiare il territorio non solo non è possibile, ma sarebbe illecito - ha chiuso Lattuca – Ogni proposta viene valutata da una commissione esaminatrice sulla base di criteri oggettivi Criteri che evidentemente il nostro tessuto imprenditoriale è in grado di rispondere appieno".