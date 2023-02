"Stefano è il leader giusto capace di governare"

Francesca Lucchi (nella foto), assessora al comune di Cesena, coordinatrice del comitato territoriale pro Bonaccini: perché votare domenica il presidente della Regione come nuovo segretario del Pd nazionale?

"È necessario che il Partito Democratico torni a parlare ai lavoratori e alle imprese, facendosi carico dei problemi e dando risposte. Dobbiamo essere il partito che difende e tutela i deboli, sostenendo la necessità di uguali diritti per tutti, a partire dalla sanità pubblica e dalla formazione pubblica, due pilastri su cui Stefano Bonaccini ha spinto e sta spingendo con forza. Abbiamo bisogno di un partito presente e costruttivo e che parta dai territori".

Di che cosa ha bisogno il Pd che Bonaccini è in grado di assicurare?

"Dobbiamo ripartire dai nostri valori, quelli identitari del Partito Democratico. Dobbiamo mantenere attivo il dialogo e la capacità di ascolto, e su questo Bonaccini ha dimostrato nel suo ruolo di Governatore, grande capacità. Il prossimo segretario del Partito Democratico dovrà avere la forza di fare una opposizione strutturata ad un governo di destra".

Deve essere rinnovata la classe dirigente del partito?

"Direi di si. Se vogliamo rinnovarci come partito, è importante farlo a partire dalle persone e in questo credo che Stefano sia avvantaggiato rispetto alla Schlein, dato che non è sostenuto dalla gran parte della precedente classe dirigente. Da lunedì il segretario avrà il compito di creare unità e non divisione e rimboccarsi le maniche per camminare insieme".

a.a.