Stefano Nanni Trio in concerto, classica e jazz s’incontrano

Stefano Nanni Classic Trio si esibisce in con certo giovedì sera alle 21.30 al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Per questo nuovo appuntamento allestito in collaborazione con Jazzenatico Festival, di cui fa parte il direttore artistico della rassegna Fabio Nobile, il jazz e la musica classica si incontrano, per una proposta originale. Stefano Nanni, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, è un musicista di spessore, il quale nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti americani qualòi Steve Ellington e la grande Amii Steward, e jazzisti italiani di profilo internazionale del calibro di Paolo Fresu, Gianni Basso e Fabrizio Bosso, suonando anche per Luciano Pavarotti a Vinicio Capossela. Nanni collabora inoltre con vari artisti nell’ambito della musica pop, cinematografica, classica e, come compositore e direttore, con orchestre sinfoniche italiane e straniere, big band e prestigiosi solisti classici. Ha partecipato inoltre come compositore e pianista a vari spettacoli teatrali con Marco Paolini e Stefano Benni. Giovedì sera Stefano Nanni suonerà al piano, accompagnato da Roberto Bartoli al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club sul lungomare viale Carducci di Cesenatico angolo viale Roma. L’ingresso costa 19 euro incluso un drink, ma è anche possibile cenare su prenotazione nello stile del club.

Giacomo Mascellani