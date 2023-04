Stefano Pivato presenta il nuovo libro sulle colonie estive

Domani alle 18.30 alla libreria Ubik di Cesena lo storico e saggista Stefano Pivato presenta ’Andare per colonie estive’. Un viaggio nelle memorie dei molti bambini italiani che, nel corso del ‘900, hanno fatto la loro prima esperienza di ’vacanza’ con un soggiorno in colonia. Gli ospizi per lo più marini, realizzati prima a scopo terapeutico su influsso della medicina positivista, si sono moltiplicati con il fascismo e poi utilizzati dall’associazionismo religioso e laico, fino al declino dopo il boom economico. Dialogano con l’autore Marco Caligari, docente in storia e filosofia, e Giancarlo Cerasoli, pediatra e saggista