Stella, compleanno al seggio: "Che emozione" Stella Piscaglia, 18 anni, ha votato per la prima volta a Savignano sul Rubicone, esprimendo le sue idee senza confrontarsi. Emozionata e responsabile, auspica più spazio per i giovani nella città. Non esclude un futuro in politica, ispirata dal nonno Bean, ex assessore stimato.