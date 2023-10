Stili di vita, infermiere in campo

Prosegue al mercoledì mattina sottola loggia di via Pascoli, il banco informativo delle infermiere di famiglia e di comunità con il ’Carrello della Salute’, istituito da Ausl, in collaborazione col Comune di Bagno di Romagna per promuovere sani stili di vita. Viene anche misurata la pressione arteriosa e della glicemia. Il servizio è già attivo dalla primavera scorsa all’ospedale Angioloni di San Piero. "Le infermiere - informa l’Ausl - informano le persone sulle opportunità offerte dai servizi territoriali e monitorano, in collaborazione con l’ambulatorio infermieristico di gestione della patologia cronica, l’aderenza terapeutica e segnalano anomalie al medico di base. Prendono inoltre in carico gli utenti a media, bassa complessità, anche a domicilio".

gi.mo.