"Stillicidio di frane e viabilità in tilt"

Anche il vastissimo territorio comunale di Bagno di Romagna è stato fortemente colpito da frane e smottamenti, in particolare lungo le strade che lo percorrono in lungo e in largo. In un post sul sito istituzionale, il sindaco Marco Baccini esordisce affermando che "nelle ultime ore la situazione si è aggravata". Spiega poi il primo cittadino di Bagno: "La maggior criticità riguarda la provinciale SP26 San Piero-Santa Sofia" (vi passerà il Tour de France 2024, ndr, attraverso il passo del Carnaio, che è crollata in due distinti tratti, uno veramente spaventoso lungo circa 150 metri, in zona Fonte Paolina, al confine col Comune di Santa Sofia, con un’ulteriore criticità nella zona del Terzo, dove il piano stradale sta iniziando a presentare segnali di cedimento. Tale situazione ha causato l’interruzione al traffico in quella strada e l’isolamento delle zone di Buscarelle, Casone, Ospedaletto, Monteguidi, con 102 persone isolate, che stiamo contattando per avviare ogni forma di assistenza e cura necessarie".

E sempre a proposito di frane stradali, Baccini aggiunge : "Due frane hanno causato l’isolamento degli abitati di Poggio alla Lastra, Mulino di Culmolle, Valbona e Poggetto. In collaborazione col Comune di Santa Sofia stiamo cercando di rimuovere una delle due frane nel territorio del Comune vicino per ripristinare i collegamenti. Inoltre una frana ha causato l’interruzione al traffico della strada comunale Montegranelli-Monsavino, ma in questo caso le abitazioni e le aziende sono raggiungibili attraverso la strada di San Silvestro-Piumandino". Per quanto riguarda altri smottamenti, colate di fango e frane, sui social ne viene segnalata una lungo la provinciale "SP142 Mandrioli" di Bagno, non distante da quella verificatasi il 12 marzo, con la strada riaperta dopo oltre un mese e mezzo e richiusa da lunedì scorso. Per quanto riguarda la E45, permane nei prossimi giorni il passaggio di tutto il traffico nella galleria sud (Roma) di Quarto, con la limitazione che in direzione nord (Ravenna), a partire da Sansepolcro, è consentito il traffico solo ai mezzi con peso inferiore ai 35 quintali.