"Stimoli e spunti dalle inchieste"

Paolo Golinucci, broker di Golinucci Broker Assicurazioni di cosa vi occupate? "L’attività di broker a Cesena è sempre stata poco conosciuta. Il nostro marchio è Gollinucci e la nostra logica è quella di vedere migliorie nel mondo delle assicurazioni e di accontentare i clienti. A livello internazionale siamo corrispondenti dei Lloyds. Mio padre ha iniziato come assicuratore e il mio destino era segnato. Il broker è nato con la possibilità di collaborare con tante assicurazioni e ci ha portato a stipulare contratti di tutti i tipi. Cerchiamo di dare un valore aggiunto con il nostro lavoro, con i Lloyds di Londra collaboriamo da 25 anni".

Siete sponsor del Campionato di Giornalismo, perché per i giovani è un’occasione questo concorso? "E’ un modo per imparare a fare la sintesi. Credo che nella vita riuscire a fare una sintesi sia fondamentale e stia diventando uno dei bisogni principali. Ai giovani poi sono offerti stimoli per approfondire perché dietro alle materie affrontate ci possono essere tanti spunti interessanti. Avere un massimo di 30 o 40 righe in cui devi concentrare tutto in un articolo di giornale ti abitua a fare una sintesi di cronaca. Io lavoro da 25 anni per il Corriere della Sera, faccio articoli specialistici di economia, circa 7 ogni anno. Imparare a raccontare, fin dalle scuole medie è essenziale, e ti porta ad acquisire buone abitudini di scrittura".

Un buon articolo di giornale come deve essere? "Ti deve sempre attrarre fin dalle prime righe che ti devono colpire e devono invitare a leggere fino in fondo l’articolo. Si devono introdurre delle curiosità e degli aspetti che stimolino a completare la lettura e si devono mettere in luce le caratteristiche più interessanti".

Se dovesse consigliare ai giovani scrittori dei temi da affrontare cosa suggerirebbe? "Parlerei di rischi climatici e cambiamenti climatici. Poi c’è tutta la materia della sostenibilità da affrontare che porta le aziende a rispettare certi parametri. Ci sono poi materie difficili, come il tema del digitale, che i giovani forse potrebbero raccontare meglio di noi adulti dato che sono nativi digitali".

Nel mondo delle assicurazioni ci sono proposte per i ragazzi? "Sì, la prevenzione dei giovani passa sempre dalle attività sportive dove è bene avere delle assicurazioni. Nautica, surf, sci, sono tutte attività che dovrebbero essere assicurate. Già c’è un obbligo di legge per la polizza di responsabilità civile in alcuni casi già inserita negli ski-pass".