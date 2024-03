Stop all’acqua potabile per lavori. Ecco tutte le vie interessate

Domani, dalle ore 8 alle ore 16, avrà luogo, in varie vie dell’abitato di Sarsina capoluogo, l’interruzione temporanea dell’acqua potabile.

L’intervento è stato programmato al fine di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi agli impianti dell’acquedotto. In caso di pioggia, tuttavia, l’interruzione sarà rimandata a venerdì 15 marzo.

In particolare, l’interruzione interesserà queste vie: via Papa Leone, via Macrelli, via Don Luigi Sturzo, via Don Barucci, via Kennedy, via Linea Gotica, via 8 Settembre, via Salvadori, via Lezoux, via Lopik, via Vallauri, via Terchia, via Mazzini, via Pescaglia, via Solidarnosc, via Stoppa, via Cavalieri Di Vittorio Veneto.

Sarà coinvolta dall’intervento anche la località Calbano-Zone, incluse le vie limitrofe.