Stop all’ora di sosta gratuita

Occhio al parchimetro. A Cesenatico è cessata l’ora di sosta gratuita che era stata istituita dal 1° dicembre al 31 gennaio. L’iniziativa dell’amministrazione comunale in accordo con Atr, aveva l’obbiettivo di andare incontro a consumatori, baristi e negozianti, forte del fatto che negli anni precedenti era stata molto apprezzata, anche per la facilità di poterne usufruire. Sugli stalli con le strisce blu si torna a pagare sempre in centro storico e nelle principali arterie di comunicazione. Ai Giardini al Mare la sosta rimane invece gratuita sino alla prossima primavera quando aprirà la stagione balneare.