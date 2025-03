Storia dell’arte al Museo della Marineria. Quattro incontri con Marcello Salucci

Oggi al Museo della Marineria di Cesenatico si apre il nuovo corso di Storia dell’Arte. L’appuntamento è alle 15 e il conduttore è il maestro Marcello Salucci, il responsabile dell’Università per gli adulti di Cesenatico. Sono previsti quattro incontri a cadenza settimanale tutti i martedì pomeriggio e l’iscrizione, del costo di 20 euro, sarà destinata alle iniziative benefit del centro sociale Cesenatico Insieme. Il ciclo d’incontri sarà dedicato all’arte dell’800. "Questo secolo _ anticipa Salucci _, definito anche il secolo della modernità, avrà per protagonista una nuova società basata su criteri sociali, politici, culturali, economici e spirituali, totalmente diversi rispetto ai secoli passati. L’800 diverrà il secolo delle culture nazionali, delle identità di popolo, delle scoperte scientifiche, delle teorie Darwiniane e dello sviluppo industriale. L’uso del vapore, del carbon fossile, del gas e del petrolio daranno origine ad una rivoluzione economica senza precedenti che modificherà i sistemi di produzione, le comunicazioni e i mezzi di trasporto". "Vedere e saper vedere deve essere un atto essenzialmente creativo _ prosegue Salucci – capace di farci scoprire valori e significati di tutto ciò che l’uomo ha realizzato nel tempo. Lo strumento di conoscenza è dato dalla storia dell’arte che ci permette di acquisire e far proprie le epoche, le civiltà, gli stili, le mode, le avanguardie prodotte in un arco temporale che va dal ‘chi eravamo’ al ‘chi siamo’ del XXI secolo".

Giacomo Mascellani