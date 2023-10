Storia dell’arte, lezione sulle. Avanguardie

"Il concetto di Avanguardia artistica: Itinerari intorno all’Espressionismo, fra Matisse, Kirchner, Schiele ed altri" è il tema della lezione della professoressa Alessandra Righini in programma oggi al Centro Cinema Eliseo Art Lab, in viale Carducci 11 alle ore 17 per il ciclo di Storia dell’arte promosso dall’Associazione Amici dell’Arte di Cesena. Successivo appuntamento "Picasso e la rivoluzione cubista fino a Guernica" il 18 ottobre, lezione di Alessandra Righini