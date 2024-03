Storia di sport e amicizia: "Livio per sempre con noi"

Il basket è solo una parte della storia. Una parte molto importante, ma non in cima alla lista. In cima c’è l’amicizia, quella vera, che fin dall’adolescenza ha segnato la vita di due ragazzi cresciuti all’ombra di un canestro. Uno dei due è Carlo Venturi, che continua a trasmettere la passione per la palla a spicchi a nuove generazioni di aspiranti campioni, nel nome di Livio Neri, che è l’altro, uscito dal campo troppo presto a causa di una malattia che gli ha impedito di prendere in braccio anche una sola volta sua figlia Anna.

Venturi, perché il basket?

"I fatti mi hanno detto che era meglio lasciar perdere il calcio. Avevo iniziato col Cesena, in squadra con Gianni Comandini, che poi è diventato un campione. Io invece ho ripiegato nel Rumagna e poi ho capito che sarebbe stato meglio provare altro. Avevo fatto amicizia con un ragazzo, Samuele Mariotti, che aveva una passione contagiosa per il basket. Mi convinse a provare. Non ho più smesso".

Quanti anni aveva?

"Mi iscrissi a quella che era la Basket 82 in seconda media. Ero alto 163 centimetri. In crescita, fino agli attuali 191. Anche se ricordo di aver trovato un vecchio cartellino dove mi si regalavano 4 centimetri: una guardia di poco meno di due metri, ai tempi faceva scalpore…".

Quali tempi?

"Sono nato nel 1977, lì eravamo gli inizi dei Novanta. E successe che mi innamorai di Michael Jordan. Convinsi pure i miei genitori a frequentare il quarto anno delle superiori negli Usa, per giocare a basket. Mi ritrovai in Minnesota, e altro che Whatsapp…gli amici mi telefonavano dalla cabina una volta al mese. Era un altro mondo, non facile, ma pieno di fascino".

E in Italia?

"Il mio primo allenatore fu Franco Pollini, da poco scomparso. Lo ricordo con affetto. Con lui conobbi Livio, di un anno più grande. Formammo un gruppo legatissimo. Quello che poi ha dato vita alla società dedicata a Livio".

Racconti.

"Quando gli dissi addio ero distrutto. Volevo fare in modo che il suo nome non venisse dimenticato. Così formammo una società, la Livio Neri, della quale sono il presidente. Pian piano abbiamo cominciato ad avviare corsi per insegnare la pallacanestro, e non solo, alle nuove generazioni. Oggi tantissimi sanno chi era Livio".

Nella società ci sono anche Andrea e Fulvio, i fratelli di Livio, oltre a Pietro, il padre.

"Tra noi c’è un rapporto speciale. Fulvio, da piccolissimo, era il bimbo davanti al quale non si dovevano mai dire parolacce. Ora è un uomo, un grande uomo, come Andrea".

Gioca ancora a basket?

"Ero arrivato in C1, con coach Giorgio Tampieri, qui a Cesena. Credeva in me e io davo il massimo. Un grave infortunio al ginocchio mi tolse dal campo. Ho altre passioni, la cucina, la pittura, che però non riseco a curare come vorrei. Il basket no. Il basket non si tocca".

E la figlia di Livio?

"Anna. La osservo, quando indossa la linea di abbigliamento dedicata al suo papà. Vedo il suo sorriso, vedo i suoi occhi. Vedo quanto è orgogliosa di quel nome. Sono riuscito ad arrivare dove volevo. Livio resterà per sempre".

Luca Ravaglia