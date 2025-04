Storia e musica a Villa Silvia

A Villa Silvia Carducci tra magia, storia e musica: due appuntamenti in programma per i pomeriggi del 25 e del 27 aprile

Un’occasione per celebrare insieme il valore della memoria e della libertà, attraverso il racconto del passato. Il 25 aprile il Museo Musicalia propone un pomeriggio tra storia e curiosità, con una visita guidata, ad un costo speciale, alla scoperta degli strumenti musicali meccanici che hanno accompagnato la vita quotidiana di generazioni passate. L’iniziativa, che si concluderà con la consegna di un piccolo omaggio ai partecipanti, si terrà su tre turni, alle ore 16, 17 e 18. Nuovo appuntamento per domenica 27 aprile con ‘C’era una volta… nel parco! Speciale Hansel e Gretel’. Alle 16 un evento pensato per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria contattando lo 0547 323425 oppure scrivendo a promo@museomusicalia.it.