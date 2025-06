La storia a lieto fine del cagnolino bloccato nell’insenatura di un canale

Cesena, 1 giugno 2025 – I vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone sono intervenuti verso le 21 di sabato sera per soccorrere un cagnolino rimasto bloccato in un’insenatura del canale che fiancheggia via Baldona a Gatteo.

Il primo a dare l’allarme era stato il proprietario dell’animale, che dapprima ne aveva segnalando la scomparsa. La notizia si era diffusa anche sui canali dei social network, tanto che numerosi residenti della zona si erano interessati al caso.

L’animale è in effetti stato ritrovato in buone condizioni, ma bloccato a stretto contatto con l’acqua, dal momento che dopo essere scivolato lungo l’argine del torrente, si era ritrovato in un punto, scivoloso e in mezzo all’erba, dal quale non risicava più a muoversi per mettersi in salvo. Sono così stati allertati i vigili del fuoco, intervenuti in serata: gli operatori del 115, dopo aver indossato i necessari dispositivi di protezione individuale necessari per muoversi in sicurezza in prossimità dei corsi d’acqua, utilizzando le scale sono riusciti a raggiungere il cagnolino, recuperandolo e riconsegnandolo poi al proprietario che è così riuscito a riabbracciarlo.

L’incidente a Gambettola

Poche ore più tardi, per la precisione alle 5.30 di oggi, sono invece stati chiamati a un intervento i vigili del fuoco di Cesena, allertati in seguito a uno scontro frontale che ha coinvolto all’alba due vetture lungo la via Emilia nel tratto che attraversa il Comune di Gambettola.

Nello specifico, l’incidente si è verificato in prossimità dell’incrocio con la via Alcide De Gasperi. I soccorritori che hanno raggiunto il luogo dell’urto si sono prima di tutto occupati di mettere in sicurezza le auto coinvolte, restando poi a prestare assistenza alle persone coinvolte fino all’arrivo del personale sanitario e dei carabinieri, che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato lesioni preoccupanti.