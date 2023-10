Storie a portata di tavola

Stasera alle 21 al museo dell’Ecologia si terrà l’incontro dal titolo “Denominazione di origine inventata: storie e storytelling a portata di tavola”. I tantissimi prodotti tipici italiani, gran parte dei piatti e la stessa dieta mediterranea sono buonissimi, ma alcune leggende di storia e sapienza che li accompagnano sono invenzioni molto più recenti, scaturite dalla crisi industriale degli anni ‘70: è in quel momento che imprenditori e coltivatori italiani si alleano per inventare una presunta tradizione millenaria del nostro cibo e il conseguente storytelling per sostenerla. Nel corso della serata, a ingresso libero, gli ospiti saranno accompagnati in un viaggio tra le storie vere di alcuni dei nostri prodotti tipici. Dialogherà con il pubblico Alberto Grandi, professore di Storia dell’alimentazione dell’Università di Parma e autore del libro “Denominazione di origine inventata”.