Storie di eroismo a casa Pascoli

È il cinema al centro della scena nel Giardino della Poesia questa sera alle 21.15 a Casa Pascoli a San Mauro Pascoli. In proiezione due pellicole di impegno civile sui luoghi dove è nata la Costituzione: ’La buca’ (2019, 24 minuti) e ’Il tenente Vignola’ (2022, 26 minuti). Entrambi ambientati in Romagna tra l’inverno del 194344 e la Liberazione, raccontano storie di quotidiano eroismo, mostrandoci i luoghi dove è nata la Costituzione. Da un’idea di Ivano Artioli che ha curato soggetto e sceneggiatura, con la regia rispettivamente di Valerio Montemurro e Antonio Drago, tra gli interpreti Lelia Serra. Alla serata sono presenti registi, sceneggiatori e attori. L’appuntamento con il cinema continua anche a Cesena, dove questa sera alle 21.30, all’Arena San Biagio, verrà proiettato il film ’Le ragazze non piangono’, alla presenza del regista Andrea Zuliani.