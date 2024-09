Storie di follia e libertà. La rivoluzione di Basaglia

Oggi pomeriggio alle 18, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del libro di Valentina Furlanetto, ’Cento giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà’, a cura del Festival del Buon Vivere di Forlì e in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana.

È la storia di Franco Basaglia, nato nel 1924, figura rivoluzionaria che ha dimostrato che i ‘pazzi’ potevano vivere fuori dagli istituti e che ha lottato per il superamento degli ospedali psichiatrici. Ma è anche la storia di Rosa, coetanea di Basaglia, una giovane donna nata e cresciuta non lontano da lui, che viene investita da un’auto e che da quel momento combatte con le crisi epilettiche e con la malattia mentale. Rosa per tutta la vita affronta il manicomio, l’elettroshock, l’uso massiccio di psicofarmaci, l’assenza di diritti civili, lo stigma. ‘Cento giorni che non torno’, ripete a una delle figlie che la va a trovare in manicomio di nascosto, perché una madre internata è una vergogna.

Le due vite di Franco e Rosa corrono parallele in un secolo in cui l’approccio alla malattia mentale cambia profondamente. Con l’approvazione della legge 180 si apre una stagione di speranze, ma l’iniziale entusiasmo lascia spazio presto alla lotta delle famiglie con servizi pubblici sottodimensionati, alla preoccupazione per i Tso violenti, alla diffusione di un ‘manicomio chimico’.

Valentina Furlanetto accompagnerà i presenti, con la lucidità della cronista e la sensibilità della scrittrice, in un viaggio tra dolore, vergogna, voglia di libertà. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Cent’anni dopo la nascita di Basaglia, il libro cerca di dipanare il groviglio di fili di due vite parallele, in cui si intrecciano storie di guerra, sofferenza, malattia mentale, speranza.