Storie di musica e aneddoti jazz

Un pomeriggio di musica e aneddoti jazz al quartiere Oltresavio. Appuntamento oggi pomeriggio alle 18 presso l’Opificio Artaj per uno spettacolo che unisce la narrazione alla musica, con lo scopo di avvicinare il pubblico al jazz e far conoscere la storia che si nasconde dietro agli artisti più noti. L’intrattenimento è a cura dell’attore teatrale Alessandro Pieri che racconterà storie di jazz e di jazzisti, rielaborazioni da biografie di Charlie Parker, Chet Baker, John Coltrane e altri grandi, accompagnato dal chitarrista Luca di Luzio. L’evento, organizzato da MicaPoco in collaborazione con Jazzlife e l’associazione Barbablù, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.