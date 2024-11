Storie di musica e cinema, riparte ’Across the movie’

Torna al cinema Eliseo ‘Across The Movies’, la rassegna organizzata da Monogawa insieme alla fumetteria cesenate Panda Comix, con il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission, che a partire da domani propone un programma ricco e variegato, pieno di anteprime e grandi perle del cinema musicale, nazionale e internazionale. Il primo appuntamento è un omaggio alla band dei Talking Heads, che domani sera culminerà con la proiezione di ‘Stop Making Sense’: un film musicale diretto dal regista premio Oscar Jonathan Demme, che porta sul grande schermo la band di David Byrne al Pantages Theater di Hollywood nel dicembre 1983, durante il concerto più iconico di sempre. Primo step della serata alle 19.30 nel foyer del cinema con l’aperitivo sulle frequenze di Uniradio Cesena, in diretta dall’Eliseo con la trasmissione Across the Radio. Altro appuntamento fisso è quello delle 21 con il dj e storico del rock Luigi Bertaccini: domani l’omaggio ai Talking Heads sarà eseguito dal vivo da Francesco ‘Maestro’ Pellegrini degli Zen Circus. Across The Movies prosegue poi il 18 novembre con un tuffo nella musica underground milanese degli anni ‘80 con ‘Jesus loves the fools’, docufilm sulla storica band meneghina: in sala il protagonista Mauro Ermanno Giovanardi. Si prosegue quindi il 25 novembre con ‘Booliron- hip-hop in riviera’, sul fermento musicale e culturale nei lidi romagnoli negli anni ‘80 e ’90, mentre il 2 dicembre ci sarà l’anteprima di ‘Mutiny in heaven’, film di Wim Wenders sulla nascita e l’ascesa dei ‘Birthday Party’, la band fondata nel 1977 da Nick Cave, dalle cui ceneri sarebbero poi sorti i Bad Seeds. Il 9 dicembre serata british dedicata ai Libertines, con la proiezione del docufilm ‘Stranger in my own skin’ sul frontman Peter Doherty. Gran finale il 16 dicembre con la proiezione di ‘The song remains the same’, un viaggio visionario che permette di ammirare la celebre performance dal vivo dei Led Zeppelin a New York nel 1973.

Carlotta Benini