Storie di Resistenza e dei ’fatti di Natale’: doppio appuntamento

Questa sera alle 20:45 presso la sede Anpi in via Roverella si terrà la presentazione del libro ’Ora e sempre. Storie dalla Resistenza’ di Guido Ceroni. Dialoga con l’autore Gianfranco Miro Gori, presidente Anpi provinciale). "La Guerra di Liberazione nella pianura e nelle paludi intorno a Ravenna, alcune delle sue storie e dei suoi protagonisti, come sono state raccolte, interpretate e trasmesse dall’autore. Intrecciate a vicende familiari, riflessioni sul passato e sul presente, e a narrazioni di fantasia. Per la necessità di riandare con la memoria a quelle persone e vicende, renderle per un momento vive, presenti tra noi, farle conoscere a chi non ebbe il piacere di farlo e non potrà averlo". Guido Ceroni, autore di raccolte di racconti, del romanzo Nemmeno la tomba, una storia rossa, e di ricerche sulla Resistenza a Ravenna, è attualmente presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna.

Per l’edizione de Il Maggio dei Libri oggi alle 15.30, presso la sezione di Cesena dell’Archivio, in via Montalti, verrà proposta la presentazione del libro di Nicola Fusconi ’Dal 25 luglio ai fatti di Natale’. Il libro è il frutto della ricerca storica svolta dall’autore relativa al periodo 1943-1945, sui fatti avvenuti a Cesena e definiti come “I fatti di Natale”. Dialoga con l’autore il curatore Emanuele Cangini. Ingresso libero.