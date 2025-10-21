La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t'aspetti
Cesena
Storie di rivalsa e di resistenza al Teatro comunale di Gambettola
21 ott 2025
VINCENZO D'ALTRI
Cronaca
Storie di rivalsa e di resistenza al Teatro comunale di Gambettola

Marco Baliani, Mariasole Brusa, Camillo Grassi, Veronica Gonzalez, Michela Aiello, Lorenzo Kruger, Monhir Ghassem… Storie di resistenza, storie di rivalsa, storie epiche di donne e uomini che hanno creduto in ideali di giustizia e libertà. Ecco in arrivo la nuova stagione del Teatro Comunale di Gambettola 2025-2026. E’ un omaggio a tutte quelle donne e a quegli uomini che nella loro vita sono riusciti a vincere l’indifferenza e a credere in un ideale e a tramandarlo attraverso le proprie azioni, in un momento storico in cui i temi dell’immigrazione, della sovranità nazionale, dei confini, tornano a dover essere affrontati in un modo nuovo. La cultura e l’arte restano gli unici strumenti per combattere l’odio, la violenza e la discriminazione.

Un cartellone che si inaugura con la firma della Biennale di Venezia, con l’opera vincitrice del Bando Regia Under 35 (Golem-30 ottobre); "le Confessioni" di Lorenzo Kruger, frontman dei Nobraino; le "Tracce" dell’autore e regista romano Marco Baliani, e l’anteprima nazionale di "Liberato!!!", ultima produzione dell’attore gambettolese Camillo Grassi. Un viaggio attraverso un teatro che unisce prosa e narrazione a danza e figura, che ci aiuta a scandire la memoria attraverso Compleanni (20 gennaio Federico Fellini); giornate da non dimenticare come il 25 novembre, il 27 gennaio, l’8 marzo , il 25 aprile, per nutrirci di bellezza e di compassione, per poter resistere in un mondo "poco" umano, dove il capitale, l’arroganza e la prepotenza appaiono come un nuovo alfabeto da imparare, a cui il Teatro Comunale di Gambettola non si vuole arrendere.

Il cartellone 17 spettacoli, di cui 11 in serale, 5 il sabato pomeriggio per le famiglie e il tradizionale Concerto del Primo dell’Anno, arricchito da 7 appuntamenti in matineè per le scuole: questo il programma 2025/2026 del Comunale di Gambettola, che aprirà il sipario giovedì 30 ottobre alle ore 21 con la Prima Regionale dello spettacolo Golem_ e fango il mondo, produzione de La Biennale di Venezia, per la regia di Mariasole Brusa/Teatro del Drago, vincitrice del bando Regia under 35 Biennale College.

