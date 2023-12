Storie e canti di Natale con Casa di Gesso

Bambini e nonni insieme per momenti sereni e preziosi in prossimità delle feste. Torna oggi, alle 16.30, per il terzo anno consecutivo a San Vittore, l’iniziativa organizzata da Aidoru associazione Aps e Casa di Gesso, che coinvolge i giovanissimi frequentatori della ’scuolina di teatro e arti sceniche’ e quelli più maturi del Centro Anziani per condividere attività laboratoriali e artistiche, per raccontare e ricreare momenti legati alla tradizione popolare romagnola. Dopodiché bambine e bambini, preparati in precedenza dall’attrice Nicoletta Fabbri, attraverseranno le strade del quartiere accompagnati dal violinista Gioele Sindona per portare racconti, parate, canti, messe in scena, installazioni effimere e addobbi a tutti coloro che incontreranno.

Durante questa passeggiata i piccoli protagonisti, attesi dai residenti, suoneranno i campanelli per recitare, leggere e coreografare racconti su diversi temi importanti per loro: il dono, l’accoglienza, la città, l’amicizia. L’iniziativa prosegue domani alle 16.30 con altre recite itineranti nel quartiere, per augurare a tutti e tutte buone feste e portare tanta gioia. La giornata si concluderà con la lettura scenica a cura del poeta Lorenzo Bartolini ’Piccole poesie per piccini’ che si svolgerà alle 18.30 presso Casa di Gesso in via Braghittina, 879. Per partecipare è richiesta la prenotazione via whatsapp al 3477748822.

L’iniziativa intende incentivare la visione di un mondo un po’ più ’a misura di bambino-a’, nel quale i piccoli partecipino attivamente alla cultura e alla socialità della città, contribuendo a renderla più inclusiva e sostenibile. Casa di Gesso è un progetto di Aidoru con il sostegno della Regione, del Comune, con il patrocinio di Fondazione Italia Patria della Bellezza e in collaborazione con: Vidia Club, Asd Livio Neri, Anziani al Centro e Compagnia Le belle bandiere.

