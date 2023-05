Storie e ricordi del borgo di Cannucceto

di Giacomo Mascellani

Uno degli operatori turistici che hanno fatto la storia della riviera romagnola, ha scritto un libro su una frazione di Cesenatico, con l’obiettivo di mantenere la memoria delle origini di una parte del territorio e contestualmente fare beneficenza. Dante Delvecchio, ex presidente dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico e precursore del cicloturismo (l’imprenditore è stato infatti il primo negli anni Settanta a costruire una officina meccanica per le biciclette da corsa nel suo albergo Beau Soleil) ha recentemente pubblicato il volume ’C’era una volta Cannucceto – Il sapore dei Ricordi’, assieme a Graziano Bartolini, Adamo Farabegoli e Nazario Manzi.

Il libro riprende e racconta, attraverso le storie di diverse famiglie residenti, la vita del piccolo borgo di Cannucceto, nelle prime campagne di Cesenatico, confinante con Madonnina-Santa Teresa, il quartiere più popolato del comune cesenaticense. Ne esce uno spaccato di Cannucceto dagli anni Quaranta sino agli anni Settanta; è la storia di un territorio agricolo, un borgo rurale, dove ci sono campi coltivati, allevamenti zootecnici e imprese artigiane.

Sembra una realtà lontana dalle suggestioni del borgo marinaro dove è incastonato lo splendido porto canale e dalle luci del lungomare e della spiaggia. Invece la frazione di Cannucceto è sempre stata parte integrante della cittadina, ha una sua anima, un tiro a volo conosciuto a livello nazionale da tanti appassionati di questo sport, un lago di pesca sportiva, agriturismi, ristoranti, case con servizi di camera e colazione, un supermercato, un sito archeologico con reperti di epoca romana a Ca’ Bufalini, un stazione ecologica ricavata nell’ex discarica, una parrocchia e una scuola materna che nel centro della frazione ne sono sempre stati il cuore pulsante.

Le attività agricole hanno inoltre prodotto una buona parte dei cibi e degli alimenti che troviamo nelle tavole delle case, degli alberghi e dei ristoranti di Cesenatico.

Un ulteriore legame è dato dal fatto che da sempre abita nella frazione la famiglia dell’ex presidente degli albergatori ed ex presidente del Rotary Club Cesenatico Mare Dante Delvecchio. Chi reputa Cannucceto distante da Cesenatico, commette un errore anche dal punto di vista della distanza, perchè la frazione è ad un paio di minuti d’auto dal centro e per chi utilizza la bicicletta, c’è una pista ciclabile protetta con la quale in cinque minuti si raggiunge il porto.

L’autore Dante Delvecchio spiega perchè ha preso la decisione di scrivere il libro tra le emozioni dei ricordi e l’obiettivo della solidarietà: "Non ho alcuna velleità o presunzione letteraria, semplicemente con questa pubblicazione io e i miei amici abbiamo voluto raccontare storie di antiche usanze, di vite modeste, di tanta miseria, in un mondo ormai completamente scomparso, ma dove si viveva forse con maggiore serenità rispetto ad oggi. Nel lavoro di ricerca mi hanno dato una mano anche molti amici di Facebook per recuperare le foto del secolo scorso. I nostri obiettivi sono risvegliare memorie ormai assopite e far conoscere ai più giovani la Cannucceto di una volta. Inoltre con l’aiuto degli sponsor e con la vendita del libro, aiuteremo le associazioni ’La Nuova Famiglia’ e ’I Bambini al primo posto’".