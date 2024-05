Storie e volti che affiorano dal passato: alla riscoperta delle ’Radici sarsinati’

Le radici per ritrovare gli alberi. Sì, quelli genealogici. Ha infatti preso il via, per felice e coinvolgente idea dell’amministrazione comunale di Sarsina, il progetto "Radici sarsinati", volto alla ricerca dei sarsinati nel mondo e delle loro storie, intinte in un passato che fa ancora battere il cuore. A questo scopo è indetta una serie di iniziative rivolte ai discendenti di sarsinati emigrati e ai sarsinati che sono emigrati nel corso della storia, per creare o riallacciare quel filo che ancora lega e unisce, riscoprendo quelle tradizioni che fanno parte delle radici di ciascuno. E, a tal proposito, sono previsti, per i prossimi mesi, concorsi per le scuole, laboratori, ricerca negli archivi, spettacoli ed iniziative di vario tipo, per poi convogliare nella "Festa delle Radici", che si terrà il 25 agosto di quest’anno nella città plautina. Il Comune di Sarsina, insieme all’associazione "Trame Teatro e Musica" e alla Consulta delle Donne, è alla ricerca di storie dirette e indirette, aneddoti, racconti, lettere, fotografie, storie dirette o indirette, personali, di propri parenti vicini o lontani o anche solo di conoscenti. Alcune di quelle storie verranno rielaborate durante il laboratorio di teatro e narrazione "Una piada in valigia", curato a Sarsina da aprile a giugno, in collaborazione con il Comune di Sarsina. Il laboratorio è finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo itinerante, per le vie del paese, che verrà presentato, nell’estate 2024, durante la "Festa delle Radici". Il laboratorio è parte del progetto"Turismo delle radici". Per info o per raccontare la propria storia: distribuzione.rdk@gmail.com; oppure 328/5794265.