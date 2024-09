Strabatenza celebra l’eroismo dei partigiani e la Costituzione

"Anche quest’anno abbiamo celebrato, domenica 8 settembre, a Strabatenza l’eroismo della VIII Brigata Garibaldi Romagna, un momento per riflettere e onorare il coraggio dei partigiani, che hanno lottato per la nostra libertà durante la Seconda Guerra Mondiale". Esordisce così l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, che aggiunge: "L’evento ha visto la partecipazione della vicesindaca, Claudia Mazzoli, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, collegando le lezioni del passato con le sfide del presente. Inoltre, erano presenti il presidente provinciale Anpi, Miro Gori, e il vicesindaco di Santa Sofia, Matteo Zanchini, assieme ai rappresentanti Anpi di Santa Sofia". "Durante la cerimonia – prosegue l’amministrazione comunale di Bagno – il professor Marco Valbruzzi ha arricchito le celebrazioni con un intervento illuminante sulla nostra Carta Costituzionale, spiegando come i principi costituzionali siano un diretto retaggio dell’impegno e dei valori della Resistenza. Un ringraziamento speciale va al Cai-Club Alpino Italiano- per il suo impegno nella manutenzione del Sentiero del partigiano Janosik, un percorso tra boschi e foreste della zona di Strabatenza, che non solo commemora la lotta partigiana, ma promuove anche l’educazione storica e la consapevolezza nelle nuove generazioni". "Infine abbiamo dedicato un momento per riflettere – dice, altresì, l’amministrazione comunale – sulle lotte contemporanee per la libertà in altre parti del mondo, riaffermando il nostro impegno a supportare quelle comunità che oggi lottano per i loro diritti fondamentali".