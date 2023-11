‘Stracesena’ per la scuola di Villarco

Il cuore di oltre duemila podisti, unito a quello di un gruppo di aziende del territorio e di altri cesenati che semplicemente hanno voluto fare la loro parte per sostenere la comunità colpita dell’alluvione, permetteranno di coprire i costi relativi alla sistemazione della scuola di Villarco, danneggiata dal maltempo con infiltrazioni d’acqua. Ieri mattina gli organizzatori della ‘StraCesena’, corsa podistica non competitiva giunta alla sua settima edizione e che ogni anno si propone l’intento di devolvere denaro al territorio, hanno consegnato al sindaco Lattuca un assegno del valore di 16.500 euro, che verrà appunto destinato a coprire i costi di manutenzione nella scuola. Accanto al primo cittadino erano presenti – per Matilde Studio Luca Toni, per Saraghina Group Fabio Fabbri e per la Uisp Davide Ceccaroni. Il successo della raccolta fondi si aggiunge a quello delle precedenti edizioni, che hanno visto partire negli anni circa 12.000 persone. Il ricavato elargito anno dopo anno al territorio è arrivato alla cifra di 80.000 euro.