Strada 142 più sicura Lavori al passo dei Mandrioli

Proseguono lungo la provinciale ‘SP142 Mandrioli’, che in circa 11 chilometri di salita porta da Bagno di Romagna al passo omonimo che segna il confine regionale con la Toscana, i lavori di manutenzione e per la sicurezza alla circolazione. In particolare, c’è da dire che la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il progetto per la messa in sicurezza del tratto di SP142, in cui si trova anche la grandiosa rupe degli Scalacci, per quanto riguarda l’installazione, a valle della carreggiata, di barriere laterali di ultima generazione e la costruzione dei relativi cordoli di ancoraggio in cemento, dal chilometro 4,100 al chilometro 5,800, come richiesto anche dal "Comitato Mandrioli", nel proprio esposto-denuncia del 16 ottobre 2018. Ne dà notizia il "Comitato Mandrioli" medesimo, costituito negli anni scorsi da Riccardo Acciai, Danilo Bigiarini, Elena Magnani, Stefano Marri, che poi aggiunge: "I primi giorni della prossima settimana ci sarà un controllo formale lungo la SP142 Mandrioli, cui seguirà qualche giorno dopo la relativa gara di appalto per gli interventi da realizzare. Salvo imprevisti, l’inizio dei lavori, al momento, è in programma per i primi di settembre 2023". Il Comitato evidenzia che i lavori sono di fondamentale importanza per la sicurezza di quanti transitano lungo la SP142, specialmente durante il lungo periodo invernale. Ricordiamo, che dopo il nostro esposto-denuncia, quel tratto della SP142 fu messo sotto sequestro preventivo dalla Procura in quanto ritenuto molto pericoloso. Per i predetti lavori è prevista una spesa di 646.542 euro, con impiego di risorse da parte della Provincia, Regione e Protezione Civile".

Gilberto Mosconi