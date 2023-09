Strada dei Mandrioli, ancora 6 km da riasfaltare

di Gilberto Mosconi

Sono stati completati dalal Provincia i lavori di rifacimento di un tratto della pavimentazione stradale per la manutenzione della provinciale SP142 Mandrioli. I lavori, iniziati il 28 agosto, riguardavano il tratto stradale compreso tra i chilometri 6,500 e 9,000. L’intervento ha richiesto il divieto del traffico veicolare dall’intersezione tra la SP142 e la SP 137, entrambe in territorio di Bagno di Romagna, fino al passo dei Mandrioli, confine con la Toscana aretina . La fine dei lavori (costo di circa 225.000 euro), era prevista entri i primi giorni di settembre, e così è stato.

In più stralci di interventi, quindi, viste le difficoltà di bilancio che hanno un po’ tutti gli enti locali, la SP142 Mandrioli, viene sottoposta, come richiesto dai cittadini e dal Comitato viabilità Mandrioli, a vari lavori di manutenzione e per la sicurezza alla circolazione. Tra gli interventi già previsti anche quelli per l’installazione di altre reti paramassi e altre barriere laterali di ultima generazione. Nel 2022 venne rifatto il manto stradale negli ultimi due chilometri per arrivare al passo. La SP142 è lunga, da Bagno sud a passo Mandrioli, circa 11 chilometri. Ne mancano ancora più di sei per completare la sua riasfaltatura.

Apprezzamenti sui post per i lavori, ma anche critiche, da parte di chi rileva la pericolosità del dosso-fossetta in asfalto, fra la carreggiata e il parcheggio del Villaggio Ravenna Montana. "Si rischia di distruggere tutto il sotto dell’auto e rimanere bloccati". E c’è chi chiede la linea di mezzeria, "indispensabile di notte con la nebbia".