Strada dei Mandrioli, oggi pomeriggio si riapre

Salvo imprevisti, oggi pomeriggio verrà riaperta al transito dei veicoli la provinciale SP142 Mandrioli, che porta in circa 11 chilometri di salita da Bagno di Romagna alla Toscana aretina. Quella importante arteria, che collega l’alta Valle dell’Arno e il Casentino all’Alto Savio, e quindi alla E45 allo svincolo di Bagno, è chiusa al transito dal 22 gennaio, a causa della caduta di slavine di neve, verificatesi in particolare negli ultimi tre chilometri per arrivare al passo, che segna anche il confine regionale Emilia-Romagna e la Toscana.

Alcuni giorni fa, la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto, fino a ieri lunedì 30 gennaio compreso, l’interdizione parziale di quella strada, e precisamente dal chilometro 7,500 (dai pressi della Casa del Pittore) fino al chilometro 10,770 (punto che segna il passo e il confine tosco-romagnolo), per l’elevato rischio di caduta in carreggiata di slavine. Intanto durante questi ultimi giorni, gli operatori stradali della Provincia hanno provveduto a liberare, di volta in volta, dalla quasi continua caduta di slavine anche gli ultimi tre chilometri della provinciale. Inoltre in queste giornate, oltre alle slavine, è caduta in strada (e stava cadendo anche ieri), lungo la SP142 anche la neve che si era depositata sugli alberi che svettano appena a lato della carreggiata, per cui i cantonieri sono stati impegnati quotidianamente anche in quel lavoro di sgombero neve. C’è da ricordare, che la strada dei Mandrioli, ormai ad alcuni, è vietata al transito di mezzi pesanti muniti di rimorchio, quando la carreggiata è coperta da neve o ghiaccio.

Gilberto Mosconi