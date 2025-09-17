Strada franata in via Stornite. Il comitato: "Ultimatum scaduto, faremo causa al Comune"

Per il comitato dei residenti di via Stornite, la strada privata di Borello devastata da una frana in seguito agli eventi del maggio 2023, non c’è spazio per una mediazione con il Comune. La loro richiesta ultimativa di una delibera per dichiarare la strada comunale a tutti gli effetti (e quindi con intervento di ripristino interamente a carico del Comune di Cesena) non è stata accolta entro il 15 settembre e quindi scatterà una causa contro l’amministrazione comunale. "Il Comune di Cesena – spiegano i residenti in una nota – di fatto si è trincerato dietro la ripetitiva richiesta di far effettuare i lavori a cure e spese dei residenti di via Stornite, e poi il Comune contribuirà con un proprio contributo pari al 20% delle spese dell’intero intervento". Il comitato evidenzia inoltre che i costi di un intervento di ripristino della strada potrebbero salire fino a 90mila euro, con costi nel tempo per complessivi 250mila euro. "Possono dei cittadini, in totale 15 famiglie dei residenti, accollarsi un costo del genere?" si chiede polemicamente il comitato, rispondendo così all’indicazione del Comune di accedere ai fondi per lavori effettuati da privati, previsti dal Commissario straordinario.

Il comitato prosegue: "Ammesso e non concesso che comunque i cittadini residenti e/o utenti decidessero di effettuare l’intervento a proprie cure e spese, come sarebbero ripartiti i costi? Chi gestirebbe tutta la questione? Chi si assumerebbe l’onere e la responsabilità di effettuare preventivi, conferire incarichi, effettuare richiesta di autorizzazione al Comune di Cesena, effettuare la ripartizione dei costi, chiedere il contributo al Comune di Cesena, ripartire gli eventuali contributi?". I residenti si dicono anche contrari alla costituzione di un consorzio, ritenendo che la strada sia a tutti gli effetti comunale "anche se il Comune rifiuta di catalogarla come tale"