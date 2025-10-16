L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Cesena
16 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Strada interrotta a Tessello: "Gravi disagi per tutti i residenti, bastava il senso unico alternato"

Gli abitanti lamentano tempi di percorrenza allungati per un provvedimento ritenuto non necessario

Il tratto di strada chiuso alla circolazione da circa un mese per consentire l’esecuzione di lavori alla rete idrica

I residenti nella zona di Tessello lamentano una serie di disagi legati a lavori in corso da circa un mese e relativi alla rete idrica nell’ambito dei quali è stata disposta la temporanea chiusura di un tratto di strada. "Imboccando la via Tessello da San Vittore – descrivono gli abitanti interessati dalla problematica – arrivati al bivio per San Mamante ci si trova davanti a un cartello che impone il divieto di proseguire. A causa di questa disposizione ci vediamo dunque costretti a una deviazione verso Collinello e Paderno che comporta tempi di percorrenza più lunghi di circa un quarto d’ora, abbinati agli evidenti disagi sia per chi vive, sia per chi lavora in zona. Tempo fa in occasione di altri interventi effettuati sul manto stradale, la circolazione non era stata chiusa, cosa che è invece avvenuta in questa circostanza. Ovviamente non vogliamo entrare nel merito dell’organizzazione del cantiere e prendiamo atto della necessità di lavorare sulla carreggiata, ma a nostro avviso i problemi potrebbero venire risolti anche solo semplicemente istituendo un senso unico alternato regolato dal semaforo". Gli abitanti hanno inviato segnalazioni sia al Comune che alla Provincia, ma al momento non sarebbero arrivate risposte.

"Gli interventi da programma dovrebbero durare due mesi – proseguono i residenti – ma visto lo stato di avanzamento del cantiere è facile ipotizzare che i tempi siano destinati ad allungarsi. In questo modo i disagi stanno diventando dei veri problemi: per questo chiediamo un intervento che possa risolvere la situazione".

re.ce.

