Strada provinciale Cagnona, sono iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori di rifacimento di un tratto di 330 metri, protetto e ciclabile, a margine della provinciale Cagnona 10, nel territorio del Comune di Savignano, all’interno di un percorso strategico per la mobilità lenta, che attraversa la zona, partendo da Savignano e arrivando al mare. L’opera rientra nel programma che da diversi anni l’Amministrazione comunale sta sviluppando per la messa in sicurezza delle reti viarie, a tutela degli utenti della strada, in particolare di quelli più vulnerabili come pedoni e ciclisti. I lavori sono mirati al ripristino di un tratto di strada che presenta dissesti diffusi come fessurazioni profonde, cedimenti della sezione stratigrafica, avvallamenti e quindi alla messa in sicurezza della ciclabile, da finanziarsi principalmente con fondi Pnrr. L’importo di 265mila euro è finanziato per 165mila euro dall’Unione Europea, e per 100mila dal bilancio comunale. Affermano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai Lavori pubblici Stefania Morara: "Un intervento necessario e a lungo atteso su una pista ciclabile fondamentale per raggiungere in sicurezza il nostro mare. Stiamo ampliando e migliorando tutta la rete infrastrutturale e ciclopedonale del nostro territorio: un’azione per maggiori sicurezza e sostenibilità".

Ermanno Pasolini