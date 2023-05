Strade allagate di nuovo a Valverde

La Riviera ha tenuto alle prime sfuriate di questa perturbazione che si preannuncia di lungo periodo e con piogge intense. A Cesenatico il centro città e la spiaggia hanno retto, mentre ci sono alcune apprensioni per quanto riguarda i punti più critici, che sono i quartieri a mare di Valverde, specie nel primo tratto dove ci sono i condomini, Villamarina e la zona delle colonie di Ponente, dove la subsidenza e l’erosione, spesso prestano i fianchi alle tempeste ed alle mareggiate. Ieri il Comune ha disposto la chiusura al traffico di un tratto di via Bernini e di una parte di via Melozzo da Forlì, e di via Mengoni che si sono allagate. "Stiamo monitorando costantemente l’intero territorio _ ha detto il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli _, non ci sono particolari criticità, ma siamo pronti ad intervenire. Al momento le condizioni meteo non coincidono con l’alta marea, quindi non è stato necessario chiudere le porte vinciane, anche se non sono esclusi provvedimenti nel fine settimane, visto il perdurare del maltempo". Nel frattempo la Protezione civile, la Polizia locale e le maestranze di Cesenatico Servizi sono in allerta e continuano a tenere sotto controllo il porto, la spiaggia e i corsi d’acqua dell’entroterra.

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha intanto diramato altre 24 ore di allerta rossa, fino alla mezzanotte di venerdì. Il codice rosso interesserà dal punto di vista idraulico le zone della pianura bolognese (le province di Bologna, Ferrara e Ravenna), la collina bolognese (Bologna e Ravenna), l’alta collina, la bassa collina e la pianura romagnola (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini); riguarderà, inoltre, anche per criticità idrogeologica, l’alta collina romagnola (Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini) e la collina bolognese (Bologna e Ravenna). Allerta arancione per tutta la costa romagnola. g.m.